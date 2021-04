Wer in der Nacht zum Sonntag anlässlich der Ausgangssperre vor Mitternacht durch Bielefeld spazierte, der sah unter anderem eines – menschenleere Stadtbahnen und Busse in alle Fahrtrichtungen. Warum schickt Mobiel leere Fahrzeuge durch die Großstadt, wenn die Bielefelder von 22 Uhr an nur noch aus ganz bestimmten Gründen vor die Tür dürfen?

„Wir halten am Fahrplan fest und fahren komplett das volle Programm, weil eine Umstellung mehrere Tage bis Wochen dauert. Alles andere wird dem Aufwand nicht gerecht“, sagt Mobiel-Sprecher Hans-Heinrich Sellmann. Zu Kosten und Wirtschaftlichkeit dieser Maßnahme sagte der Sprecher nichts.

Gleichzeitig macht Mobiel noch auf eine andere Änderung aufmerksam. Seit Samstag darf nur noch mit FFP2-Maske oder einer vergleichbaren Maske Bus und Bahn gefahren werden. Die einfachen OP-Masken reichen nicht mehr aus.

Verschärft wird die Maskenpflicht auch an den Haltestellen, beim Einkaufen und in Arztpraxen.