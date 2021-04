Kampfabstimmung bei SPD: Esdar schlägt Korkmaz-Emre

NRW-Landesliste für Bundestagswahl: Unruhe bei Sozialdemokraten in Ostwestfalen-Lippe

Bielefeld (WB) -

Von Andreas Schnadwinkel

In der heimischen SPD brodelt es: Bei der Aufstellung der NRW-Landesliste für die Bundestagswahl am 26. September haben sich am Samstag die beiden SPD-Bundestagsabgeordneten Elvan Korkmaz-Emre (Gütersloh) und Wiebke Esdar (Bielefeld) ein Duell um Listenplatz 16 geliefert.