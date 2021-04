Bielefeld (WB/cm) -

Ein Bauarbeiter musste am Montagmorgen von der Bielefelder Feuerwehr gerettet werden, nachdem er auf einer Baustelle an der Turnerstraße in der Innenstadt in die Tiefe gestürzt war. Der 42-jährige Bielefelder war auf dem Dach eines Gebäudes beschäftigt und wurde schwer verletzt.