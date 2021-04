Häftlinge haben wieder einen Garten

Bielefeld (WB) -

Von Peter Bollig

Der Spargel sitzt schon im Boden, anderes Gemüse wartet im nahen Gewächshaus noch darauf, aufs freie Feld gepflanzt zu werden. Der Acker an der Umlostraße steht bereit, in einer weiteren Saison Lebensmittel zu produzieren, die Ernte ist hier aber nur ein Nebenprodukt: Das rund einen Hektar große Feld soll von jetzt an helfen, Menschen wieder in die richtige Spur zu bringen.