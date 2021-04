Mit Queen im Abitur punkten

Gota steht für „Greatest of them all“ und ist ein Projektkursus, der es Schülerinnen und Schülern der gymnasialen Oberstufe ermöglicht, besondere künstlerische Leistungen zu erbringen, die gegebenenfalls sogar als fünftes Abiturfach aufgeführt werden und 20 Prozent des Notendurchschnitts ausmachen. „Das Projekt ist deutschlandweit einmalig“, sagt Muku-Direktor Johannes Strzyzewski, der sich vor einigen Jahren bei der Bezirksregierung persönlich für das Vorhaben einsetzte und die Verantwortlichen überzeugen konnte. Hintergrund ist die Tatsache, dass deutsche Schüler, die einen künstlerischen Beruf anstreben, an den Universitäten gegenüber Studenten aus Asien und den osteuropäischen Ländern nicht mehr konkurrenzfähig sind. Strzyzewski: „Wer Musik, Tanz oder auch Sport studieren möchte, muss mindestens drei Stunden am Tag zusätzlich investieren.