Die Aufstellungsversammlung folgte ihm am Montagabend und nominierte den Vater dreier Kinder einstimmig (bei 34 abgegebenen Stimmen). Das Ergebnis der digitalen Abstimmung muss an diesem Dienstag noch bestätigt werden – ganz analog, mit einer Urnenwahl in der FDP-Geschäftsstelle. In seiner Vorstellungsrede präsentierte sich Schlifter gewohnt selbstbewusst. „Den Direktwahlkreis zu gewinnen, wäre für uns natürlich ein Wunder – aber die gibt es bekanntlich ja immer wieder.