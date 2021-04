Unmut über Testverweigerer

Im neuerlichen Lockdown sind an den weiterführenden Schulen derzeit nur die Prüfungsjahrgänge zehn und Q2, zusätzlich die Q1 im Präsenzunterricht. Zwei Corona-Tests pro Woche sollen Infektionsfälle früh aufdecken. Wer den Test verweigert, muss zu Hause bleiben. Weil das für Klausuren, insbesondere für die Abi-Prüfungen, aber nicht gilt, sind viele Lehrer sauer. „Testverweigerer kommen für die Prüfung in einen separaten Raum“, erklärt Claudia Hoppe, Rektorin der Gesamtschule Rosenhöhe und Sprecherin der Bielefelder Gesamtschulen, die Regeln. Knackpunkt ist: Auch diese Schüler müssen beaufsichtigt, Lehrer dazu eigens abgestellt werden. Und die hätten oft ein ungutes Gefühl, wie Caro Brauneis, Direktorin des Gymnasiums am Waldhof und Sprecherin der Bielefelder Gymnasien, betont.