Damit steigt die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Bielefelderinnen und Bielefelder auf insgesamt 13.349. Als aktuell infektiös gelten 2.100 Personen, die Zahl der Genesenen liegt geschätzt bei 10.900. In den vergangenen sieben Tagen sind 703 Neuinfektionen registriert worden.

Der Anteil der Mutanten an allen Neufällen der letzten 28 Tage liegt bei 56,27 Prozent. 56,19 Prozent davon weisen die britische Variante auf. Insgesamt gibt es nun 2.115 (+24) laborbestätigte Nachweise von Corona-Mutationen in Bielefeld – 2.084 britische Mutationen und 15 südafrikanische. 16 Fälle sind noch in der Sequenzierung.

73 (+2) Personen werden aktuell im Zusammenhang mit Corona in den Bielefelder Krankenhäusern behandelt, 33 davon werden intensivmedizinisch betreut und 21 auch beatmet.

Die Zahl der an oder mit Corona verstorbenen Menschen steigt um einen auf 305. Angaben zu Alter und Geschlecht gibt es bislang noch nicht.

Bis einschließlich Sonntag, 25. April, haben insgesamt 92.955 Personen in Bielefeld eine Erstimpfung erhalten. Das entspricht einer Impfquote von 27,81 Prozent.