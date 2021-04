Bielefeld ist seit 50 Jahren U-Bahn-Stadt

Die Entscheidung, unter die Erde zu gehen, fiel in Bielefeld nicht etwa, weil man an die „Öffentlichen“ glaubte – im Gegenteil, in den 1960er Jahren wurde im Interesse der „autogerechten Stadt“ über die Stilllegung der Straßenbahn diskutiert. Das 250-Meter-Tunnelstückchen wurde gebaut, weil es ein Förderprogramm des Landes NRW gab.