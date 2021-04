Inzidenz sinkt wieder

So meldet das RKI am Mittwoch 111 Neuinfektionen. Davon entfallen 35 auf den Dienstag, 73 auf Sonntag, einer auf Sonntag und zwei auf die Zeit davor. Insgesamt sind 13.460 Bielefelder positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Laut Stadtverwaltung gibt es mittlerweile 2143 (+28) laborbestätigte Nachweise von Corona-Mutationen in Bielefeld (Stand: Dienstag, 16 Uhr). 2112 britische Mutationen und 15 südafrikanische. 16 Fälle sind noch in der so genannten Sequenzierung, bei der festgestellt wird, um welche Variante es sich genau handelt.Der Anteil der Mutanten an allen Neufällen der letzten 28 Tage liegt bei 53,2 Prozent. 53,1 Prozent davon hatten die britische Variante, 0,0 Prozent die südafrikanische und 0,1 Prozent sind noch in der Sequenzierung.

73 Menschen werden aktuell im Krankenhaus behandelt, 33 davon werden intensivmedizinisch betreut und 21 auch beatmet.

Das RKI meldete am Dienstag nachträglich einen weiteren Sterbefall vom 11. Dezember: eine 89 Jahre alte Frau. Damit sind in Bielefeld seit Beginn der Pandemie insgesamt 305 Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben.