Ein Bielefelder Netzwerker verabschiedet sich

„Ein ambivalentes Gefühl“, räumt er ein. Denn den Job habe er gerne gemacht. Und gegen jedes Klischee vom Beamtentum sei eine geregelte Arbeitszeit, der „Nine to Five-Job“, nie sein Ding gewesen. Was mit seinen Aufgaben als Bezirksamtsleiter auch kaum zu vereinbaren gewesen wäre. Schon weil die Geschäftsführung des Kulturkreises Senne zu den Aufgaben gehört – mit der Organisation und Begleitung von Abend- und Wochenendveranstaltungen wie Adventsmarkt, Konzerten, nicht zuletzt des Festivals Rock on the Beach im Waldbad sowie in Sennestadt die Teilnahme am Dalbker Schützenfest. Dabei hat die Laufbahn des Ummelners vor allem mit den inneren Angelegenheiten einer Stadtverwaltung begonnen. 1980 kam Eberhard Grabe ins Hauptamt, war damit nah dran an der Verwaltungsspitze und Hilfsreferent bei Oberstadtdirektor Dr. Eberhard Munzert.