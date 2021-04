Sag mir, welche Schule...

Bielefeld -

Von Michael Schläger

Was wünschen sich die meisten Eltern? Dass ihr Kind das Gymnasium besucht und einmal Abitur macht. Mehr als ein Drittel der Kinder verlässt in Bielefeld die Grundschule mit einer Gymnasialempfehlung. Aber da gibt es große Unterschiede. An der Klosterschule oder an der Diesterwegschule wird diese Empfehlung in mehr als 60 Prozent der Fälle ausgesprochen. An der Bückardtschule sind es nicht einmal zehn Prozent, an der Grundschule Milse etwas mehr als 15.