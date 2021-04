Gewohnte Wege verlassen, Neues entdecken

Diesen Schuh zieht sich auch das Kulturamt Bielefeld an: Mit Theater, Tanz, Musik, Bildender Kunst und Literatur bietet der Kultursommer 2021 etliche Möglichkeiten, gewohnte Wege zu verlassen und Neues kennenzulernen. Dies ist in diesem Jahr aufgrund der besonderen Situation auch geradezu zwingend.

Mit dem entsprechenden Plakatmotiv – einem Paar Sportschuhe – möchte das neue Kulturprogramm zu inspirierenden Entdeckungsreisen einladen. Einen Schwerpunkt bilden verschiedene Freiluftveranstaltungen von Open Air-Konzerten über Straßentheater bis zu Spaziergängen mit Kunst und Kultur.

Terminverschiebungen und Absagen von Veranstaltungen sind wegen der Corona-Pandemie sehr wahrscheinlich, deshalb bittet das Kulturamt darum, sich kurzfristig auf den Internetseiten der Veranstalter zu informieren.

Kulturgenuss unter freiem Himmel

Wer Folk-Musik in ihren verschiedenen Facetten mag, sollte sich die drei Konzerte der Reihe »Ohrenweide« vormerken. Am 6. Juni verbinden Northern Light Songs und Tunes aus Irland, Schweden und Norwegen auf dem Gelände des Bauernhausmuseums. Am 25. Juli treten hier mit Gudrun Walther und Jürgen Treyz zwei der erfolgreichsten Folk-Musiker Deutschlands auf. Das junge Trio Dhoore gastiert mit modernen Interpretationen traditioneller flämischer Melodien am 8. August in Bielefeld.

Anspruchsvolle Popmusik im Schatten der Sparrenburg versprechen die Auftritte von Rasga Ragsa am 23. Juni sowie von The Young Folk am 11. August im Rahmen von »Mittwochs auf der Burg«. Um zeitgenössische Jazzmusik dreht sich alles bei den Open Air-Konzerten des Trios Jung//Lanser//Jung (26. Juni) und des Quartetts Re:calamari (28. August).

Beim Festival im Vogelviertel am 12. Juni zeigen drei Acts das faszinierende Zusammenspiel von Orient und Okzident – von traditionellen Arrangements bis zu atmosphärischer Elektronik.

Beim »Bielefelder Sommertheater« können Besucherinnen und Besucher Straßentheater unter freiem Himmel genießen. Am 30. Juli präsentiert das Theatre Fragile mit dem Stück »Are you ready?« poetisches Maskentheater auf dem Klosterplatz. Les P’tits Bras laden am 6. August in der Barock-Performance »Bruits de Coulisses« zu einem artistischen Historienspektakel der Extraklasse ein.

Allseits bekannt und beliebt ist das Kinderkulturfest Wackelpeter, das am 15. August wieder Groß und Klein mit einem kreativen Programm in den Ravensberger Park einlädt. Für bewegende Augenblicke sorgt wieder das Tanzfestival Bielefeld (4. bis 17. Juli), das mit spannenden Workshops und Performances seit über 30 Jahren zeigt, dass abgetretene Schuhe keineswegs für ausgetretene Pfade stehen.

Veranstaltungen der freien Kulturszene

Die Unterstützung der unterschiedlichen Kulturschaffenden und Initiativen aus der freien Szene Bielefelds zählt traditionell zu den Aufgaben des Kulturamts. Neue Einblicke in Bielefelder Kulturlandschaften versprechen zum Beispiel die Abendspaziergänge mit Kunst und Musik, die vom 11. August bis zum 17. August im Bielefelder Osten stattfinden: An einem Abend sind an 15 Orten 15 Kunstwerke zu entdecken.

Eine Impro-Comedy-Stadtführung der besonderen Art können Neugierige mit dem Duo „Die Stereotypen“ erleben, das vom 2. bis 4. Juli gleich viermal zum »Blind-Date mit deinem Stadtteil« einlädt.

Unter dem Label »Kultur auf dem Kesselbrink« verbirgt sich in erster Linie eine Vielzahl an sommerlichen Live-Konzerten. Die Bandbreite reicht von Indie-Pop über Hip Hop bis zu Dub-Reggae. Unter anderem tritt die aus Buenos Aires stammende Singer-Songwriterin Laura Alicia Fainstein (1. September) auf dem Kesselbrink auf.

Jüdische Kulturtage in Bielefeld

Darüber hinaus fördert das Kulturamt im Rahmen des Kultursommers beachtenswerte Initiativen und Veranstaltungen. Dazu zählen in diesem Jahr die Jüdischen Kulturtage Bielefeld (5. September bis 10. Oktober) mit Ausstellungen, Vorträgen und Konzerten anlässlich 1700 Jahren Jüdischen Lebens in Deutschland. Ziel des Festjahres ist es, jüdisches Leben sichtbar und erlebbar zu machen und dem erstarkenden Antisemitismus etwas entgegenzusetzen.

Informationen zum gesamten Programm gibt es in der kostenlosen Broschüre und unter www.kulturamt-bielefeld.de.