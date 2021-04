Kleine Delle bei Impfungen

Bielefeld (WB) -

Von Michael Schläger

In der kommenden Woche wird das Impfzentrum am Hauptbahnhof gut ein Viertel weniger Biontech-Impfstoff geliefert bekommen. „Dafür werden die Lieferungen an die Hausärzte größer ausfallen“, sagt Dr. Theo Windhorst, Leiter des Impfzentrums. Dies gehe auf eine Entscheidung der Landesregierung zurück. Auf vereinbarte Termine habe das aber keine Auswirkungen.