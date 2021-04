Klinikum: neuer Chefarzt

Bielefeld (WB) -

Dr. Daniel Valdivia wird ab dem 1. Mai die Klinik für Thoraxchirurgie im Klinikum Bielefeld leiten. Er wechselt von der Ruhrlandklinik, dem Westdeutschen Lungenzentrum am Universitätsklinikum Essen, an das Klinikum Bielefeld, um die Versorgungsangebote in der Thoraxchirurgie neu auszurichten und mit modernsten und minimalinvasiven Operationsmethoden die thoraxchirurgische Versorgung in Ostwestfalen deutlich zu verbessern.