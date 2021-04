In gut zwei Wochen sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, rechtzeitig zum Beginn der Freibadsaison. Ob und wann diese angesichts der Beschränkungen in der Corona-Pandemie starten kann, stehe noch nicht fest und sei aktuell auch nicht vorherzusagen, erklärt Hans-Jürgen Stern, Gesamtbetriebsleiter der Bielefelder Bäder und Freizeit GmbH (BBF). Mit den Bauarbeiten werden nun die Ideen umgesetzt, die der Förderverein, der das Freibad betreibt, schon vor gut sechs Jahren hatte. Denn bei der umfassenden Renovierung und Neugestaltung des Bades 2006/2007 war der Bereich des Kinderplanschbeckens am östlichen Rand der Anlage im alten Zustand geblieben, weil das kleine Becken technisch noch in Ordnung war, erläutert Hans-Jürgen Stern.