Das 270-Millionen-Ding

An der Linnenstraße im Bielefelder Stadtteil Ubbedissen sind Heiko Fahl, Avni Jashari und Mamo Merwan vom Kabelleitungsbau-Spezialisten RTS damit beschäftigt, 21 Einzelpipes, bunte Kunststoffschläuche mit Glasfaserkabeln, in ein Kabelschutzrohr zu pressen. Von dort geht es zum PoP-Gebäude, einer garagengroßen Verteilerstelle für das Netz der Zukunft. „In Ubbedissen kommen aktuell 1400 Hausanschlüsse hinzu“, erläutert Kröpke. Der östliche Stadtteil ist das vierte Gebiet, in dem die Stadtwerke den Glasfaserausbau voranbringen. Los ging es in Sudbrack. Es folgten Altenhagen, Brake und Dalbke.