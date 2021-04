Mehr geliefert als verimpft

Pro Woche erwartet der Bericht für Mai eine Lieferung von jeweils gut 1800 Dosen des Biontech-Impfstoffs. Das wären in einem Monat mit etwa 7.200 Dosen so viele, wie etwa Ende April für nur eine Woche angekündigt waren. Der Impfbericht bezieht sich auf die im Impferlass angekündigten Vakzinmengen – und zeigt zugleich auf, wie schwer kalkulierbar diese Zahlen sind. Denn zuletzt wurde weitaus mehr geliefert, als per Erlass angekündigt war. Allerdings lagen die vorhergesagten Mengen deutlich über den Zahlen für Mai: So wurden in der vorletzten Aprilwoche 7.654 Biontech-Dosen angekündigt. Tatsächlich ans Impfzentrum geliefert wurden 10.896.