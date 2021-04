Platz für 600 Drahtesel

Ältere Bielefelder erinnern sich noch an die Strumpfabteilung im erweiterten Tiefparterre des früheren Kaufhauses Opitz. Von dort konnte man direkt in die oberen Verkaufsetagen gelangen. Inzwischen steht der Keller seit vielen Jahren leer. Er gehört wie das Opitz-Gebäude, heute TK Maxx, der Sahle Wohnen, einem Immobilienunternehmen aus dem münsterländischen Greven. Hier, so die Überlegungen im Amt für Verkehr, könnte die kleinere Variante des einst großzügig geplanten Fahrradparkhauses eingerichtet werden.