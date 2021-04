Die Zahl der registrierten Infektionsfälle in Bielefeld seit Beginn der Pandemie steigt auf 13.734. Zudem hat die Stadt am Donnerstag (Stand: 16 Uhr) zwei weitere Todesfälle gemeldet. Zwei Männer im Alter von 61 und 73 Jahren sind im Zusammenhang mit Corona verstorben. Seit Beginn der Pandemie sind damit in Bielefeld insgesamt 308 Menschen mit oder an einer Covid-19-Infektion gestorben.

77 Menschen werden aktuell im Zusammenhang mit Corona in den Krankenhäusern behandelt, 27 davon liegen auf der Intensivstation, 23 müssen auch beatmet werden. Es gibt mittlerweile insgesamt 2237 (+64) laborbestätigte Nachweise von Corona-Mutationen. 2206 Corona-Fälle sind die britische Variante, 15 die südafrikanische. 16 Fälle sind noch in der so genannten Sequenzierung, bei der festgestellt wird, um welche Variante es sich genau handelt. Der Anteil der Mutanten an allen Neufällen der vergangenen 28 Tage liegt bei 49,9 Prozent. 49,8 Prozent davon hatten die britische Variante, 0 Prozent die südafrikanische und 0,1 Prozent sind noch in der Sequenzierung.

Aktuell infektiös sind geschätzt 2200 Personen, die Zahl der Genesenen liegt bei etwa 11.000.