Die „wandernde“ Pfanne

Zehn Jahre ist es her, dass das „Mieletec“ an den Start ging, längst hat es seine Räume auf dem modernen FH-Campus bezogen. Mehr als 30 Projekte sind in dem Forschungslabor, mit dem eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Fachhochschule und Miele ihren Anfang nahm, verfolgt worden, mehr als 60 Projekt- und Abschlussarbeiten angehender Ingenieure entstanden. „Und ich bin überzeugt, dass das Potenzial noch nicht ausgeschöpft ist“, sagt Dr. Markus Miele, geschäftsführender Gesellschafter des Gütersloher Hausgeräteherstellers. Trotz Corona-Pandemie: Sang- und klanglos sollte der runde, zehnte Geburtstag nicht über die Bühne gehen. In einem Livestream haben alle, die daran beteiligt sind, eine Bilanz gezogen und in die Zukunft geblickt. Ein großes Thema am Mieletec ist die Induktion, weitere Themen sind Kochfelder und Dampfgarer.