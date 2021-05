„Würze durch Wacholderbeeren“

Der 35-Jährige weiß, wovon er spricht. Nach seinem Abitur studierte er zunächst Betriebswirtschaft, arbeitete als Bartender, gründete 2008 sein Bar-Catering Drink-Logistik, war damit im In- und Ausland unterwegs. Er kennt sich also aus in der Welt der Cocktails und Longdrinks. Zwar gibt es schon eine ganze Auswahl an verschiedenen Tonic Water-Marken, doch Cem Özkan hat zwei gute Gründe, mit Teutonic eine ganz eigene Kreation auf den Markt zu bringen. „Es gibt wirklich viele Gin-Sorten mit tollen Nuancen. Ich wollte mit meiner Rezeptur ein Tonic schaffen, das dem Gin genug Raum und Platz zur Entfaltung schafft.