Solidarität in Pandemie-Zeiten

Bielefeld -

Von Michael Schläger

Eigentlich sollte die Zahl der Teilnehmer an der Maikundgebung des DGB auf gut 200 begrenzt sein – der Pandemie wegen. Am Ende fanden am Samstag doch gut 500 Menschen den Weg in den Ravensberger Park, darunter viele, die zuvor an einem Demonstrationszug eines linksautonomen Bündnisses, der vom Hauptbahnhof aus gestartet war, teilgenommen hatte.