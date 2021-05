Am Sonntag meldete das RKI 130 Neuinfektionen für Bielefeld. Davon entfallen 39 auf den Mai-Feiertag, 69 auf Freitag und der Rest auf die Tage zuvor. Durch die Nachmeldungen wird das tatsächliche Infektionsgeschehen erst in den kommenden Tagen im Inzidenzwert abgebildet. Seit Beginn der Pandemie sind 13.991 Bielefelder positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Es gibt einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona. Laut Stadtverwaltung handelt es sich um einen 51-jährigen Mann. Seit Beginn der Pandemie sind damit insgesamt 310 Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben.

Es gibt mittlerweile insgesamt 2274 (+1) laborbestätigte Nachweise von Corona-Mutationen in Bielefeld (Stand: Samstag, 16 Uhr). 2211 Corona-Fälle sind die britische Variante und 15 Fälle die südafrikanische. 22 Fälle sind noch in der so genannten Sequenzierung, bei der festgestellt wird, um welche Variante es sich genau handelt. Der Anteil der Mutanten an allen Neufällen der vergangenen 28 Tage liegt bei 46,3 Prozent. 46,0 Prozent davon hatten die britische Variante, 0 Prozent die südafrikanische und 0,3 Prozent sind noch in der Sequenzierung.