Voller Zuversicht in die Behandlung

Bielefeld (WB) -

Von Hendrik Uffmann ,

„Ich will die Krankheit besiegen.“ Aus Susannes Worten und Stimme sprechen Zuversicht und Entschlossenheit. Die 46-Jährige, die in Bielefeld aufgewachsen und an einer schweren Form der Leukämie erkrankt ist, hat nach dem Aufruf Mitte Februar tatsächlich zwei Stammzellenspender gefunden. An diesem Freitag werden die Zellen in der Uniklinik in Göttingen per Transfusion über einen Venenkatheter am Hals übertragen.