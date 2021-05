Bielefeld (WB) -

Von Markus Poch

Was war am Freitagabend wirklich los im luxuriösen Ambiente der einstigen Oetker- und Middelhoff-Villa in Senne? Das wollen die Mitarbeiter des Bielefelder Ordnungsamtes in dieser Woche ganz genau wissen. Es gibt Anzeichen dafür, dass dort gegen die Corona-Verordnung verstoßen wurde.