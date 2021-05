Bielefeld (WB/mdel) -

Die 7-Tage-Inzidenz ist in Bielefeld wieder über die 200er-Marke gestiegen. Am Montag, 0 Uhr, weist das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 205,6 aus. Das entspricht 687 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen. Durch Nachmeldungen kann sich der Inzidenzwert in den nächsten Tagen noch ändern.

