Das ruhige Plätschern des Brunnens wirkte lange Jahre entspannend in der Fußgängerzone, in der es sonst oft hektisch und turbulent zugeht. Doch spätestens seit 2012 wurde der Brunnen reparaturanfälliger. In den sechs Jahren bis zur Demontage wurden allein 18 Störfälle gezählt. Auch galt der Brunnen als nicht mehr verkehrssicher. Die Tragestruktur war marode, die Brunnenstube undicht, die Brunnentechnik am Ende nicht mehr funktionsfähig. Im Wortsinn hatten sich am Brunnen immer wieder auch Lieferfahrzeuge gestoßen, war es zu Kollisionen mit der frei stehenden Plastik gekommen.