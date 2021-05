Erneutes Treffen der Auto-Poser in Bielefeld – Polizei und Ordnungsamt kontrollieren

Bielefeld -

Von Christian Müller

Sie kommen aus Gütersloh, Herford oder Osnabrück. Junge Menschen aus der Region treffen sich seit Wochen auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Ecke Am Stadtholz/Eckendorfer Straße in Bielefeld.