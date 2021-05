Roman mit ein wenig Heimat-Bezug

Bielefeld (WB) -

Von Burgit Hörttrich

Ihre Bücher haben eine Auflage von zwölf Millionen Exemplaren, einige davon wurden verfilmt („Ein Mann für jede Tonart“, „Superweib“, „Frau zu sein bedarf es wenig“). Bestseller-Autorin Hera Lind (63) lebt gemeinsam mit ihrer Familie in Salzburg, geboren und aufgewachsen ist sie aber in Bielefeld – genauer: in Sennestadt.