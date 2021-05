Ein nicht ganz so hektischer Start

Zu denken, dass Anika Haverig ein Nesthocker sei, wäre aber ein großer Fehler: Nach der Schulzeit in Oerlinghausen nahm sie das Studium der Mathematik und Sozialwissenschaften (mit dem Ziel Lehramt) an der Universität Bielefeld auf und ging dann für ein Auslandssemester nach Neuseeland. Aus dem Semester wurde ein Jahr, weil die junge Studentin dort die kleinen, individuelleren Lerngruppen zu schätzen lernte. An die Uni Bielefeld kehrte sie zurück, um ihr Staatsexamen abzulegen, wohl wissend, dass sie doch nicht Lehrerin werden wollte. Es ging vielmehr für ein Jahr zurück nach Neuseeland, wo Anika Haverig einen „Research-Master“ machte, bevor sie zur Promotion an die University of Kent in Canterbury, „in den Garten Englands“ wechselte.