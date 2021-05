Corona-Party mit zehn etwa Gästen

Bielefeld (hz) -

Nach der mutmaßlichen Corona-Party am Wochenende unter Missachtung des Kontaktverbotes in der ehemaligen Oetker- und Middelhoff-Villa in Senne werden weitere Details bekannt. Dem WESTFALEN-BLATT liegen Informationen vor, dass in der Nacht zum Samstag um die zehn Personen mit den Bewohnern, einem Ehepaar, in dem luxuriösen Anwesen gefeiert haben sollen.