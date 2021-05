Die gute Nachricht lautet: Die dritte Welle ist gebremst. Aber: Bielefeld stagniert auf hohem Niveau. „Wir sind darüber auch etwas ratlos“, sagt Krisenstabsleiter Ingo Nürnberger und ergänzt: „Es hilft nichts. Wir brauchen Geduld.“ Seit drei Wochen liegen die Inzidenzwerte konstant bei 200 und darüber. In der Altersgruppe der 10- bis 19-Jährigen waren sie in den vergangenen Tagen zum Teil sogar mehr als doppelt so hoch. Während in Deutschland zehn Tage nach Inkrafttreten der Bundes-Notbremse bereits wieder über Lockerungen diskutiert wird, ist Bielefeld von einem solchen Szenario bislang meilenweit entfernt. An Schulunterricht im Wechselbetrieb ist angesichts dieser Zahlen nicht zu denken.