Über vier Jahrzehnte fixierte und vernetzte Niklas Luhmann seine Gedanken in diesem Zweitgedächtnis. Jetzt wird der dritte Auszug des Zettelkastens auf dem Online-Portal niklas-luhmann-archiv.de in einer transkribierten und verlinkten Fassung veröffentlicht.

Professor Dr. Niklas Luhmann (1927-1998) forschte und lehrte von 1968 bis 1993 an der Universität Bielefeld. Er gilt neben Max Weber als berühmtester und wirkmächtigster deutscher Soziologe des 20. Jahrhunderts. Bei dem Zettelkasten handelt es sich um sechs Holzkästen mit jeweils vier Auszügen (Schubladen), in denen sich die handbeschriebenen Notizen befinden. Der Zettelkasten besteht aus zwei weitgehend getrennten Sammlungen: Zettelkasten I (1952-1961) und Zettelkasten II (1961-1997).

Die erste Sammlung umfasst rund 23.000 Zettel mit insgesamt 108 Themengebieten (Abteilungen), die auf dem Online-Portal durch ei­ne detaillierte Inhaltsübersicht erschlossen werden. Für die Online-Publikation des dritten Auszug der ersten Sammlung wurden nun rund 3000 Zettel transkribiert und so zu Zettelfolgen verbunden, dass die Texte für den Nutzer problemlos lesbar werden. Der erste Auszug dieser Sammlung und einige Registerabteilungen wurden bereits 2019 veröffentlicht, 2020 folgte der zweite Auszug, zukünftig wird halbjährlich ein weiterer Auszug ediert. Mit der Veröffentlichung des dritten Auszugs sind insgesamt 10.000 der Zettel in einer bearbeiteten Fassung online verfügbar.

Am Beginn des nun veröffentlichten Auszugs stehen zwei umfangreichere, mit „Methode“ und „Theorie/ Praxis“ betitelte Abteilungen, in denen sich Luhmann mit erkenntnistheoretischen Fragen angesichts des neuzeitlichen Wissenschaftsverständnisses befasst. Ein zweiter Schwerpunkt in diesem Auszug sind größere Abteilungen mit einem organisationswissenschaftlichen Fokus. Die Themen sind: Leitung, Koordination, Arbeitsteilung, Autorität, Befehl, Hierarchie sowie Organisation und Mensch. Am Schluss des jetzt präsentierten Auszugs steht der Beginn der Abteilung zum Thema Wissenschaft. „Diese Abteilung mit mehr als 4100 Zetteln, die sich bis in den fünften Auszug erstreckt, stellt ohne Frage ein intellektuelles Highlight der Sammlung dar“, erklärt Johannes Schmidt, Koordinator des Langzeitforschungsprojekts zu Luhmanns Nachlass.