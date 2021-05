Der Fernverkehr lief am Dienstag zunächst störungsfrei. In Herzogenrath stürzte in der Nacht wohl aufgrund des starken Windes die Giebelwand eines im Rohbau befindlichen Hauses um. In der Landeshauptstadt Düsseldorf gab es nach Angaben der Feuerwehr bis zum Morgen sieben sturmbedingte Einsätze. Unter anderem stürzte ein Teil einer 20 Meter hohen Birke auf das Dach einer Garage. Verletzte gab es zunächst nicht.

Der Deutsche Wetterdienst sagte am Montag für die Nordwesthälfte Deutschlands verbreitete Sturmböen voraus. In OWL kämen diese aus südwestlicher Richtung. Sie erreichten in der Zeit zwischen 4 und 21 Uhr Geschwindigkeiten zwischen 75 und 85 km/h.

In Schauernähe müsse sogar mit schweren Sturmböen bis 100 km/h gerechnet werden. Zudem ist ergiebiger Regen angekündigt. Was die Temperaturen betrifft, so sagt der Wetterdienst für OWL Höchstwerte zwischen 11 und 14 Grad voraus.

Böen können sich zum Abend hin noch verstärken

In Erfurt haben die Organisatoren der Bundesgartenschau die Ausstellungsflächen wegen des Sturmtiefs geschlossen. Am Mittwoch sollen die Areale im Egapark und auf dem Petersberg wieder regulär um 9.00 Uhr öffnen, wie es hieß.

Tief „Eugen“ sorgt für stürmisches und kühles Wetter. Bereits am Morgen erwartete der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor allem im Westen Deutschlands und auf den Bergen kräftige Böen. Zum Abend hin könnten sie sich noch verstärken. Der Vorhersage zufolge sind an der Nordsee schwere Sturmböen mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde möglich. Auch einzelne orkanartige Böen sind nicht ausgeschlossen.

Mühlenkreiskliniken schließen Testzentren

Aufgrund der aktuellen Wetterlage müssen alle Corona-Schnelltestzentren der Mühlenkreiskliniken auf Kanzlers Weide in Minden, dem Blasheimer Markt in Lübbecke, dem Alten Güterbahnhof in Herford und auf dem Festplatz in Löhne am Dienstag, 4. Mai, ab 12 Uhr vorübergehend geschlossen werden.