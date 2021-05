Der Deutsche Wetterdienst sagte am Montag für die Nordwesthälfte Deutschlands verbreitete Sturmböen voraus. In OWL kämen diese aus südwestlicher Richtung. Sie erreichten in der Zeit zwischen 4 und 21 Uhr Geschwindigkeiten zwischen 75 und 85 km/h. In Schauernähe müsse sogar mit schweren Sturmböen bis 100 km/h gerechnet werden. Zudem ist ergiebiger Regen angekündigt. Was die Temperaturen betrifft, so sagt der Wetterdienst für OWL Höchstwerte zwischen 11 und 14 Grad voraus.

Die Sturmwarnung gilt außer für OWL auch für weitere Teile Nordrhein-Westfalens und für Niedersachsen. Im Südosten Deutschlands werden dagegen vor allem in der ersten Tageshälfte noch sonnige Abschnitte erwartet. Anders im äußersten Südwesten Deutschland. Auch dort gilt erst recht Sturmwarnung; in Südbaden können die orkanartigen Böen dem Wetterdienst zufolge sogar Geschwindigkeiten bis 130 km/h erreichen.

Am Mittwoch sagt der Wetterdienst einen Übergang zu wechselnder bis starker Bewölkung mit Schauern und - vor allem im Nordwesten Deutschlands - kurzen Gewittern voraus. Die Temperaturen erreichen 8 bis 14 Grad. Vor allem im Norden bleibt es weiterhin stürmisch, Richtung Süden und vor allem Südwesten zieht meist stark böiger, im Bergland stürmischer Wind auf.