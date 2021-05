Gegen 19.05 Uhr sprach ein vermeintlicher Kunde eine Angestellte eines Discountmarktes an der Große-Kurfürsten-Straße an. Weil sie vier Fleischpäckchen in einer Jackentasche des Mannes erkannte und er die Ware nicht bezahlen konnte, schaltete die Mitarbeiterin die Bielefelder Polizei ein. Sie nahm dem Ladendieb die beiden Lammrücken und die zwei Packungen Rindersteak ab.

Die Beamten nahmen den 35-Jährigen aus Essen fest. Er gestand, dass er die Artikel stehlen wollte, um sie zu grillen. Gegen den polizeibekannten Mann bestand unter anderem wegen Ladendiebstahls ein Haftbefehl zur Untersuchungshaft.