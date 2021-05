„Seuchen sind die sozialsten aller Krankheiten“

Am Anfang der Pandemie, erinnert Thießen, habe in Europa noch ein erstaunlicher Pragmatismus vorgeherrscht. Erste Nachrichten und Bilder aus China konnten im Januar kaum Bedrohungswahrnehmungen wecken. „Warum war das so?“ Thießen glaubt, das lag zum einen daran, dass die Pandemie den „Anderen“ im Fernen Osten zugeschrieben wurde. „Im Millionenmoloch Wuhan“, so die unterschwellige Botschaft, „musste so etwas ja irgendwann einmal passieren. Aber hier in Europa gäbe es so etwas ja nicht.“ Zum anderen glaubt er, habe es auch einen Glauben an Immunität gegeben, der mit der Erfolgsgeschichte des Impfens in Europa zu tun hatte. Mit der Ausrottung der meisten Volkskrankheiten seit den 60er Jahren sei hierzulande die Seuchengefahr aus den Köpfen der Menschen verschwunden.