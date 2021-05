61 Reiherpaare ziehen Brut groß

72 Horste befinden sich hoch in den Wipfeln der Buchen und werden in diesen Tagen im Wind heftig bewegt. 61 der Nester sind belegt, in ihnen werden pro Nest drei bis fünf Jungtiere aufgezogen, erklärt Hinker, der genau Buch führt. Seine Daten gehen an den Landschaftsverband und den Naturschutzbund Deutschland, die regelmäßig eine Bestandsaufnahme machen. 14 Bäume – zwölf Buchen und zwei Fichten – hat Markus Hinker mit blauer Farbe nummeriert, er weiß genau, wie viele Horste sich in den jeweiligen Bäumen befinden. Die Fichten sind in diesem Jahr erneut verwaist, dafür sind die Buchen gut besetzt.