Gerangel um Zuständigkeiten

Formuliert wurde die Kritik in der Sitzung der Bezirksvertretung Senne, als es um die Beratung über das vom Kulturdezernat vorgelegte Konzept ging. Die SPD forderte die Verwaltung in einem Antrag auf, das Konzept mit der NRW-Gemeindeordnung in Einklang zu bringen. Der Knackpunkt: Die Stadt möchte eine „externe, kunstfachlich kompetent besetzte“ Expertenkommission ins Leben rufen, die Empfehlungen für die Bezirksvertretungen und den Kulturausschuss ausspricht. Allerdings ist auch von einer „entscheidungswirksamen Beteiligung“ und einem Vetorecht die Rede. Die Gemeindeordnung sehe unterdessen die Zuständigkeit für Kunst im öffentlichen Raum bei den Bezirksvertretungen (Paragraf 37), sagte Michael Schnitzer (SPD).