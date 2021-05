Lag im Zuständigkeitsbereich der IHK die Zahl der neu eingetragenen Verträge im ersten Quartal mit 2319 noch um 7,7 Prozent unter dem Wert des Vorjahreszeitraums, ist sie im April ins Plus gedreht. Die IHK hat von Januar bis Ende April nunmehr 3009 Ausbildungsverträge in den insgesamt rund 150 Berufen in Industrie, Handel und Dienstleistung eingetragen – ein Jahr zuvor waren es 3004. „Die aktuellen Ausbildungszahlen stimmen uns hoffnungsfroh und optimistisch“, erklärt IHK-Hauptgeschäftsführerin Petra Pigerl-Radtke.