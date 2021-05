Polizei kontrolliert ältere Pedelec-Fahrer

Bielefeld (WB) -

64 Pedelec-Fahrer sind 2020 auf Bielefelder Straßen verunglückt – Tendenz steigend. Die Polizei will den E-Bike-Fahrern nun besonders auf die Pedale schauen. Die Bielefelder Beamten beteiligen sich an diesem Mittwoch an der bundesweiten Aktion „Sicher.mobil.leben – Radfahrende im Blick“, die sich an über 65-Jährige richtet.