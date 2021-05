Impfpässe falsch ausgezeichnet

Bielefeld (WB) -

Im städtischen Impfzentrum am Bielefelder Hauptbahnhof ist es am Sonntag, 25. April, zu einer fehlerhaften Auszeichnung einiger Impfpässe gekommen. „Betroffen sind davon 251 Menschen, die an jenem Tag etwa in der Zeit von 8.50 bis 11 Uhr geimpft worden sind“, teilt Daniel Steinmeier als Sprecher der Bielefelder Stadtverwaltung mit.