Kita, Spielen und 16 Wohnungen

Über diesen Vorschlag berät die Bezirksvertretung Stieghorst in ihrer Sitzung an diesem Donnerstag (17 Uhr, Forum Haus 2, Murnau-Gesamtschule). Möglich geworden sei das neue Konzept nun dadurch, dass feststehe, in welcher Form die Grundschule Hillegossen erweitert werde (das WESTFALEN-BLATT berichtete). So sei Platz genug, neben dem Erweiterungsbau auch einen Sportplatz oder eine Außenspielfläche in Form eines Kleinspielfelder zu schaffen. 2700 Quadratmeter sollen laut Verwaltungsvorschlag angrenzend an das Schulgelände dafür reserviert werden.