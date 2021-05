„Lärm, Abgase und Feinstaub-Emissionen“

„Aus Sicht des Umwelt-und Klimaschutzes und einer nachhaltigen Mobilität sehen wir die bisherigen Planungen kritisch. Mit dem neuen kirchlichen Veranstaltungszentrum kommen auf das Viertel bzw. die hier lebenden Menschen Verkehrsprobleme zu, für die es bisher keine befriedigenden Lösungen gibt“, heißt es in einer Stellungnahme von BUND, NABU, des Verein „Pro Grün“, des Naturwissenschaftlichen Vereins für Bielefeld.

Für den Umwelt-und Klimaschutz sei die vom Stadtrat beschlossene Verkehrswende besonders dringlich. Der vom Stadtrat ebenfalls anerkannte Klimanotstand zwinge zu einer Reduzierung der Autoverkehre besonders in den Wohnquartieren. Zugleich müssten Rad- und Fußverkehr gefördert werden. Ein beauftragtes Verkehrskonzept für den Bielefelder Westen solle genau dazu Möglichkeiten untersuchen und konkrete Maßnahmen vorschlagen. „Dazu steht die Zulassung eines neuen Zentrums für Großveranstaltungen mitten in einem solchen Wohnquartier im Widerspruch. Dass Gutachter und Amt für Verkehr darin kein Problem sehen, ist nicht nachvollziehbar“, kritisieren die Natur- und Umweltschützer.

Alternative steht an der Alm zur Verfügung

Ihren Ausführungen zufolge sollen unmittelbar an der Kirche die vorhandenen wenigen Parkmöglichkeiten auf Kosten der Grünfläche zu einen Großparkplatz mit 54 Stellplätzen ausgebaut werden. Dieser Parkplatz sei dann nur über verkehrsberuhigte Wohnstraßen erreichbar. Da laut Verkehrsgutachten diese Parkangebote für Gottesdienste und Großveranstaltungen mit mehreren hundert Teilnehmenden bei weitem nicht ausreichen werden, sei mit erheblichen Verkehrsproblemen auf den engen Straßen zu rechnen, besonders mit Parkplatzsuchverkehr.

„In der Erwartung, unmittelbar an der Kirche parken zu können, werden mit dem Auto anreisende Besucher dort zunächst vorfahren. Und nach dem Scheitern eines Parkversuches an anderer Stelle einen Parkplatz suchen. Die im Verkehrsgutachten für Gottesdienstage mit drei Veranstaltungen geschätzten zusätzlichen 360 Autobewegungen sind deshalb viel zu niedrig angesetzt“, so die Naturschutzverbände. Für die Anwohner bedeute das: Lärm, Abgase und Feinstaub-Emissionen von vielen hundert Kraftfahrzeugen an einzelnen Tagen, besonders an Sonntagen.

Diese Probleme lassen sich nach Einschätzung der Verbände vermeiden. In fußläufiger Entfernung stehe an der Alm ein Großparkplatz für etwa. 200 Autos zur Verfügung. Für Besucher der Kirche sei es zumutbar, hier zu parken und dann den kurzen Fußweg zur Kirche in Kauf zu nehmen. „Wir fordern deshalb die Stadt auf, den geplanten Großparkplatz an der Kirche nicht zu genehmigen. Noch besser wäre es, die Kirchengemeinde würde darauf verzichten. Damit lässt sich auch eine unnötige Flächenversiegelung vermeiden und die Natur schonen“, heißt es in der Stellungnahme.