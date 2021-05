Bielefeld (WB) -

Von Sabine Schulze

„Es war ein Schlag in die Magengrube“, sagt Burkhard Winterhoff. Am Mittwoch haben der Betriebsratsvorsitzende von MM Graphia und seine 212 Kollegen erfahren, dass der österreichische Mayr-Melnhof Konzern, zu dem Graphia seit 2002 gehört, seinen Bielefelder Standort in Brackwede schließen will.