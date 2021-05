Ein Impfmobil und Lolli-Tests in Kitas

Das ist am Mittwoch in einer gemeinsamen Sitzung von Haupt-, Sozial-, Jugendhilfe- und Schulausschuss beschlossen worden. Den Antrag hatten CDU, SPD, Grüne, FDP, Linke, Lokaldemokraten und Lokaldemokraten gestellt. Außerdem sollen an möglichst vielen Kindertageseinrichtungen so genannte PCR-Lolli-Pool-Tests oder Schnelltests angeboten werden, die von kleinen Kindern ohne Probleme zu machen sind. Dafür gab es ebenfalls eine breite Mehrheit. Der Jugendamtselternbeirat, die Vertretung der Kita-Eltern, hatte solche Tests an 20 Kitas gefordert.