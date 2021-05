Lkw-Fahrer auf der A2 tödlich verletzt

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden gegen 20.50 Uhr alarmiert. Der Lkw-Fahrer befuhr den rechten Fahrstreifen der A2 in Richtung Dortmund. Zwischen den Anschlussstellen Bielefeld-Ost und Bielefeld-Süd staute sich der Verkehr aufgrund einer Baustelle am Bielefelder Berg. An der Steigungsstrecke in Höhe des Blitzers bemerkte der Fahrer des Lasters den Stau offenbar zu spät und krachte mit voller Wucht in das Heck eines 40-Tonners, an dessen Steuer ein 22-Jähriger saß. Für den im Fahrzeugwrack schwer eingeklemmten Mann kam jede Hilfe der Feuerwehr zu spät, berichtete Einsatzleiter Jörn Bielinski. „Die Mitarbeiter des Rettungsdienstes stellten bei Eintreffen den Tod des Mannes fest.