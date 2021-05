Lkw-Fahrer auf der A2 tödlich verletzt

Unfall am Bielefelder Berg – Autobahn ist in Fahrtrichtung Dortmund bis in die Nacht gesperrt

Bielefeld (WB) -

Von Christian Müller ,

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn A2 ist am Mittwochabend ein Lkw-Fahrer tödlich verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache waren am Bielefelder Berg zwei Lkw aufeinander gefahren. Die A2 muss bis in die Nacht hinein in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt werden.