Seit Pandemiebeginn gibt es nach bestätigten Labortests 14.287 Infektionen in Bielefeld. Der Anteil der Mutanten an allen Neufällen der vergangenen 28 Tage liegt bei 50,1 Prozent. Als wieder genesen gelten nach geschätzten Angaben rund 11.400 Bielefelder. Die Zahl der an oder mit Corona gestorbenen Menschen steigt um drei Männer im Alter von 62, 73 und 78 Jahren auf 314.

In den Bielefelder Krankenhäusern werden mit Stand von Dienstag 76 Coronapatienten behandelt, 27 davon auf einer Intensivstation und 23 auch unter Beatmung.

113.817 Personen haben in Bielefeld nach letzten Angaben bislang mindestens die erste Impfdosis gegen Corona erhalten.